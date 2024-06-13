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Буданов отреагировал на разрешение бить по России западным оружием

13 июня 2024 10:54
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Илья Рябинин
редактор
Атаки по России западным оружием — реакция Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские удары западным оружием по военной инфраструктуре на территории России уже ощутимы для оккупантов. Они будут продолжены до полной безопасности пограничных украинских населенных пунктов.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

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Как заявил глава ГУР, разрешение бить западным оружием по военной инфраструктуре на территории России точно облегчит ситуацию на фронте, но 50 на 50. Также он рассказал, что ВС РФ хотят усилить ПВО в Крыму, опрокинув туда сверхтяжелые ЗРК С-500 "Прометей", которые по данным разведчиков, не прошли боевые испытания.

"Усиливается система российской ПВО. Это совершенно очевидно и понятно. Новейшие элементы С-500 появились. Это в принципе будет их опытное применение, но они уже появились там, в Крыму. Как говорится: поздно пить "Боржоми" уже ", — отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что захватчики также продолжают использовать незаконно построенный Керченский мост для опрокидываний личного состава.

"Керченский мост всегда используется. Через него перевозят основные грузы, но прежде всего - это личный состав", — добавил он.

Напомним, ранее в ГУР подтвердили смерть экс-городского главы Купянска и коллаборанта Геннадия Мацегоры.

Также спикер силового ведомства Андрей Юсов подтвердил выведение из строя второго российского истребителя Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск".

Украина
обстрелы
Кирилл Буданов
война в Украине
оружие
Россия
ГУР

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