Россия перебросила в Крым С-500 - ГУР

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео

Россия размещает во временно оккупированном Крыму элементы новой установки ЗРК С-500. Планируется опытное применение зенитно-ракетного комплекса.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в четверг, 13 июня.

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По словам Буданова, переброска новых образцов ПВО связана с попытками армии России усилить противовоздушную оборону в Крыму.

"Самые новые сейчас элементы С-500 появились. Это, в принципе, опытное применение их будет. Но они уже появились там (в Крыму. — Ред.)", — отметили в ГУР.

Почему Керченский мост является важной целью

Как и раньше, российские военные используют Крымский мост для переброски прежде всего личного состава войск и некоторых других грузов.

"Керченский мост всегда использовался и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромами основные грузы возятся — да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы — меньше, но для личного состава — это основной путь", — заявил разведчик.

Российский ЗРК С-500. Фото: Википедия

Что известно о ЗРК С-500

ЗРС С-500 "Прометей" — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), разрабатываемый концерном "Алмаз-Антей". Новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности: самостоятельно возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3 500 км, а при необходимости также МБР на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Напомним, Буданов сообщил, что оккупанты уже почувствовали удары Украины западным оружием по военной инфраструктуре в России. Применение западного вооружения будет продолжено до полного обеспечения безопасности границ Украины.

Ранее сообщалось, что РСЗО HIMARS, находящиеся на вооружении Сил обороны Украины, уже уничтожили российские установки С-300, которыми оккупанты били по Харькову.

Также Минобороны отчиталось успешное применение западного вооружения по врагу на территории России после разрешения западных партнеров, отметив, что это "серьезный шаг вперед".