Оккупанты пытаются прорваться в Часовом Яру — детали от военного

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинский военный Евгений Иевлев рассказал о новом плане российских оккупантов. По его словам, захватчики хотят прорвать оборону Часового Яра.

Об этом Евгений Иевлев сообщил в эфире Киев24 в субботу, 15 июня.

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Ситуация на фронте

"Наше подразделение держит полосу обороны на Горловском направлении с февраля 2023 года. Два месяца назад, когда враг взял Авдеевку, для нас был вопрос, пойдет ли враг на нас в лобовую. Если DeepState посмотреть, то будет видно, что враг пытается сделать определенное окружение наших войск и выйти на трассу Константиновка — Покровск и прорвать Часов Яр", — рассказал военный.

По его словам, несмотря на постоянные штурмы оккупантов Часового Яра, серьезных преимуществ враг там не имеет. Он отметил, что есть локальные успехи, но это очень далеко до того окружения, о котором мечтают захватчики.

"На нашем направлении враг держит технику, но оттянул ее на глубину. Я сам работаю во взводе БпЛА, поэтому не остается ничего, кроме как разбирать тем, что у нас есть, летательными средствами, линию фронта врага, которая стоит перед нами", — добавил Иевлев.

Напомним, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

Также украинские защитники на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.