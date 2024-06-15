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Бачимо і нищимо — Сирський показав професійну роботу ЗСУ по окупантах

15 червня 2024 08:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів — відео
Удар по позициї російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Роботу українських військових по ворогу показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у суботу, 15 червня.

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На відео можна побачити знищення живої сили армії Росії та військової техніки противника. За словами Сирського, ворогу не сховатися. 

"Бачимо і нищимо", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж, противник залишився без важливої техніки на фронті.

Також українські бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бата ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.

Олександр Сирський
Україна
окупанти
українці
війна
військова техніка
ЗСУ

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