Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів — відео

Удар по позициї російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Роботу українських військових по ворогу показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у суботу, 15 червня.

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На відео можна побачити знищення живої сили армії Росії та військової техніки противника. За словами Сирського, ворогу не сховатися.

"Бачимо і нищимо", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж, противник залишився без важливої техніки на фронті.

Також українські бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бата ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.