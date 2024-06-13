Дрони Третьої штурмової бригади знищили окупантів

Російська піхота. Фото: Скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як вони за допомогою дронів нищать російську піхоту. Оператори вдало справились із роботою і скинули боєприпаси прямо на голови окупантам.

Відповідне відео військові розмістили у Telegram у четвер, 13 червня.

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Знищення ворожої піхоти дронами

"Бійці бригади зафіксували окупантів у посадках і вилетіли на місце зосередження живої сили. Скинули боєприпаси з неба — прямо на голови ворожої піхоти", — зазначили у дописі військові бригади.

Бої відбувались на Харківському напрямку, де ворог активно штурмує позиції українських збройних сил.

У бригаді зазначили, що кожного піхотинця окупантів було вражено без прямого контакту, а лише за допомогою вправності та майстерності операторів БпЛА.

"Розкидали росіян бійці взводу БПЛА 1-го штурмового бату!", — написали військові.

Раніше під приціл українських операторів дронів потрапила російська військова техніка. Сирський показав ефектне відео у своєму Telegram.

Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий екскаватор за допомогою дрона.