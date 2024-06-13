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Дрони Третьої штурмової бригади винищили піхоту росіян — відео

13 червня 2024 13:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Дрони Третьої штурмової бригади знищили окупантів
Російська піхота. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади показали, як вони за допомогою дронів нищать російську піхоту. Оператори вдало справились із роботою і скинули боєприпаси прямо на голови окупантам. 

Відповідне відео військові розмістили у Telegram у четвер, 13 червня. 

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Знищення ворожої піхоти дронами

"Бійці бригади зафіксували окупантів у посадках і вилетіли на місце зосередження живої сили. Скинули боєприпаси з неба — прямо на голови ворожої піхоти", — зазначили у дописі військові бригади.

Бої відбувались на Харківському напрямку, де ворог активно штурмує позиції українських збройних сил. 

У бригаді зазначили, що кожного піхотинця окупантів було вражено без прямого контакту, а лише за допомогою вправності та майстерності операторів БпЛА. 

"Розкидали росіян бійці взводу БПЛА 1-го штурмового бату!", — написали військові.

Раніше під приціл українських операторів дронів потрапила російська військова техніка. Сирський показав ефектне відео у своєму Telegram.

Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий екскаватор за допомогою дрона.

Україна
окупанти
штурмова бригада
війна в Україні
дрони
ЗСУ
FPV-дрони

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