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Дроны Третьей штурмовой бригады истребили пехоту россиян — видео

13 июня 2024 13:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Дроны Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов
Российская пехота. Фото: Скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как они с помощью дронов уничтожают русскую пехоту. Операторы удачно справились с работой и сбросили боеприпасы прямо на головы оккупантам.

Соответствующее видео военные разместили в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Бойцы бригады зафиксировали пехоту в посадках и вылетели на место сосредоточения живой силы. Сбросили боеприпасы с неба — прямо на головы вражеской пехоты", — отметили в сообщении военные бригады.

Бои проходили на Харьковском направлении, где враг активно штурмует позиции украинских вооруженных сил.

В бригаде отметили, что каждый пехотинец оккупантов был поражен без прямого контакта, а только с помощью ловкости и мастерства операторов БпЛА.

"Разбрасывали россиян бойцы взвода БПЛА 1-го штурмового бата!", – написали военные.

Ранее под прицел украинских операторов дронов попала российская военная техника. Сырский показал эффектное видео в своем Telegram.

Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский экскаватор с помощью дрона.

Украина
оккупанты
штурмовая бригада
война в Украине
дроны
ВСУ
FPV-дроны

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