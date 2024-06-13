Дроны Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов

Дроны Третьей штурмовой бригады истребили пехоту россиян — видео
Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как они с помощью дронов уничтожают русскую пехоту. Операторы удачно справились с работой и сбросили боеприпасы прямо на головы оккупантам.
Соответствующее видео военные разместили в Telegram в четверг, 13 июня.
Уничтожение вражеской пехоты дронами
"Бойцы бригады зафиксировали пехоту в посадках и вылетели на место сосредоточения живой силы. Сбросили боеприпасы с неба — прямо на головы вражеской пехоты", — отметили в сообщении военные бригады.
Бои проходили на Харьковском направлении, где враг активно штурмует позиции украинских вооруженных сил.
В бригаде отметили, что каждый пехотинец оккупантов был поражен без прямого контакта, а только с помощью ловкости и мастерства операторов БпЛА.
"Разбрасывали россиян бойцы взвода БПЛА 1-го штурмового бата!", – написали военные.
Ранее под прицел украинских операторов дронов попала российская военная техника. Сырский показал эффектное видео в своем Telegram.
Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский экскаватор с помощью дрона.
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