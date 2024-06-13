Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські бійці знищили скупчення окупантів на Харківщині — відео arrow

Українські бійці знищили скупчення окупантів на Харківщині — відео

13 червня 2024 17:13
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Українські бійці взводу БПЛА знищили дев'ять окупантів — відео
Знищення російської піхоти. Фото: скриншот Третьої штурмової бригади
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бату ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади  у Telegram у четвер, 13 червня.

Читайте також:

Знищення ворожої піхоти

На Харківщині українські військові зафіксували скупчення ворожих піхотинців у посадках. Завдяки дрону бійцям вдалося ліквідувати дев'ять окупантів.

"Розкидали росіян бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бату. Кожну ціль уразили без прямого контакту — за допомогою вправності розрахунку дронів Третьої штурмової", — йдеться в повідомленні. 

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Нагадаємо, в ніч проти середи, 12 червня, ЗСУ атакували російські ЗРК в тимчасово окупованому Криму, знищивши ворожі радари.

Також уперше в історії війни оператори 3-го полку ССО уразили російську новітню станцію зв’язку Р-416ГМ. 

втрати окупантів
окупанти
військовослужбовці
Харківська область
війна в Україні
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування