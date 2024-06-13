Українські бійці взводу БПЛА знищили дев'ять окупантів — відео

Знищення російської піхоти. Фото: скриншот Третьої штурмової бригади

Українські бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бату ліквідували дев'ять окупантів. Військові побачили скупчення піхотинців у посадках на Харківщині та спрямували туди дрон.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у четвер, 13 червня.

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На Харківщині українські військові зафіксували скупчення ворожих піхотинців у посадках. Завдяки дрону бійцям вдалося ліквідувати дев'ять окупантів.

"Розкидали росіян бійці взводу БпЛА 1-го штурмового бату. Кожну ціль уразили без прямого контакту — за допомогою вправності розрахунку дронів Третьої штурмової", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в ніч проти середи, 12 червня, ЗСУ атакували російські ЗРК в тимчасово окупованому Криму, знищивши ворожі радари.

Також уперше в історії війни оператори 3-го полку ССО уразили російську новітню станцію зв’язку Р-416ГМ.