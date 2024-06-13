Росіяни підтягують резерви та штурмують Липці на Харківщині — комбат Ахіллеса

Росіяни активізуватися на Харківщині — військовий розповів про ситуацію в регіоні
На Харківському напрямку, в районі села Липці, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Росіяни перекинули на цю ділянку додаткові резерви.
Про це командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі Єдиних новин у четвер, 13 червня.
Ситуація на Харківському напрямку
"Минулого тижня 92 ОШБр провела низку операцій, у ході яких забрали у противника ще одну посадку і надійно закріпилися. Ворог намагався повернути позиції, підтягуючи резерви", — заявиви комбат.
Федоренко підтвердив, що біля Липців ворог намагається штурмувати безперервно і для цього перекидає додаткові сили на цей напрямок. Також він зазначив, що у цьому районі бої ідуть дуже інтенсивно і закожну посадку.
Федоренко зауважив, що ЗСУ на напрямі Стрілеча-Глибоке вдалося повною мірою стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, 9 червня бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.
Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.
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