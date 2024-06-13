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Росіяни активізуватися на Харківщині — військовий розповів про ситуацію в регіоні

13 червня 2024 13:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Росіяни підтягують резерви та штурмують Липці на Харківщині — комбат Ахіллеса
Робота артилерії ЗСУ. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харківському напрямку, в районі села Липці, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Росіяни перекинули на цю ділянку додаткові резерви.

Про це командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі Єдиних новин у четвер, 13 червня. 

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"Минулого тижня 92 ОШБр провела низку операцій, у ході яких забрали у противника ще одну посадку і надійно закріпилися. Ворог намагався повернути позиції, підтягуючи резерви", — заявиви комбат.

Федоренко підтвердив, що біля Липців ворог намагається штурмувати безперервно і для цього перекидає додаткові сили на цей напрямок. Також він зазначив, що у цьому районі бої ідуть дуже інтенсивно і закожну посадку. 

Федоренко зауважив, що ЗСУ на напрямі Стрілеча-Глибоке вдалося повною мірою стабілізувати ситуацію. 

Нагадаємо, 9 червня бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.

Харківська область
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ЗСУ
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