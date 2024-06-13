Росіяни підтягують резерви та штурмують Липці на Харківщині — комбат Ахіллеса

Робота артилерії ЗСУ. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

На Харківському напрямку, в районі села Липці, ворог продовжує штурмувати українські позиції. Росіяни перекинули на цю ділянку додаткові резерви.

Про це командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі Єдиних новин у четвер, 13 червня.

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Ситуація на Харківському напрямку

"Минулого тижня 92 ОШБр провела низку операцій, у ході яких забрали у противника ще одну посадку і надійно закріпилися. Ворог намагався повернути позиції, підтягуючи резерви", — заявиви комбат.

Федоренко підтвердив, що біля Липців ворог намагається штурмувати безперервно і для цього перекидає додаткові сили на цей напрямок. Також він зазначив, що у цьому районі бої ідуть дуже інтенсивно і закожну посадку.

Федоренко зауважив, що ЗСУ на напрямі Стрілеча-Глибоке вдалося повною мірою стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, 9 червня бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.