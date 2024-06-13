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Россияне активизировались на Харьковщине — военный рассказал о ситуации в регионе

13 июня 2024 13:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Россияне подтягивают резервы и штурмуют Липцы в Харьковской области — комбат Ахиллеса
Работа артиллерии ВСУ. Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харьковском направлении, в районе села Липцы, враг продолжает штурмовать украинские позиции. Россияне опрокинули на этот участок дополнительные резервы.

Об этом командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил в эфире Единых новын в четверг, 13 июня.

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"На прошлой неделе 92 ОШБр провела ряд операций, в ходе которых забрали у противника еще одну посадку и надежно закрепились. Враг пытался вернуть позиции, подтягивая резервы", — заявили комбат.

Федоренко подтвердил, что возле Липцев враг пытается штурмовать непрерывно и для этого перебрасывает дополнительные силы на это направление. Также он отметил, что в этом районе бои идут очень интенсивно и за каждую посадку.

Федоренко отметил, что ВСУ на направлении Стрилеча-Глубокое удалось в полной мере стабилизировать ситуацию.

Напомним, 9 июня бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку на Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Видео непрерывных боев в Харьковской области опубликовали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады 8 июня. В частности, бои ведутся в населенном пункте Ивановка.

Харьковская область
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