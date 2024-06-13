Украинские бойцы взвода БПЛА уничтожили девять оккупантов

Уничтожение русской пехоты. Фото: скриншот Третьей штурмовой бригады

Украинские бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового бата ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в четверг, 13 июня.

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В Харьковской области украинские военные зафиксировали скопление вражеских пехотинцев в посадках. Благодаря дрону бойцам удалось ликвидировать девять оккупантов.

"Разбрасывали россиян бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового бата. Каждую цель поразили без прямого контакта — с помощью ловкости расчета дронов Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на среду, 12 июня, ВСУ атаковали российские ЗРК во временно оккупированном Крыму, уничтожив вражеские радары.

Также впервые в истории войны операторы 3-го полка ССО поразили российскую новейшую станцию связи Р-416ГМ.