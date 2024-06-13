Військові показали ефектне знищення російського комплексу Р-416ГМ

Російська цифрова радіорелейна станція Р-416ГМ. Фото: Скриншот з відео

Оператори 3-го полку ССО під час роботи ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Знищили ворожу військову техніку на одному з операційних напрямків фронту.

Про це повідомила пресслужба Сил Спеціальних Операцій ЗСУ в четвер, 13 червня.

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Наслідки знищення цифрової радіорелейної станції

"По ворожій цілі оператори підрозділу завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про комплекс Р-416ГМ

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

"Ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни. Далі буде", — зазначили військові.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.

В Одеській області прикордонники виявили та знищили ворожий розвідувальний дрон Zala. По російському безпілотнику українські захисники завдали удару просто у повітрі.