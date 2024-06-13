Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Уперше в історії війни — ССО уразили російську новітню станцію зв’язку arrow

Уперше в історії війни — ССО уразили російську новітню станцію зв’язку

13 червня 2024 09:05
- Галина Шподарева
Військові показали ефектне знищення російського комплексу Р-416ГМ
Російська цифрова радіорелейна станція Р-416ГМ. Фото: Скриншот з відео
- Галина Шподарева

Оператори 3-го полку ССО під час роботи ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Знищили ворожу військову техніку на одному з операційних напрямків фронту. 

Про це повідомила пресслужба Сил Спеціальних Операцій ЗСУ в четвер, 13 червня. 

Читайте також:

Наслідки знищення цифрової радіорелейної станції

"По ворожій цілі оператори підрозділу завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів", — йдеться в повідомленні. 

Що відомо про комплекс Р-416ГМ

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

"Ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни. Далі буде", — зазначили військові.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.

В Одеській області прикордонники виявили та знищили ворожий розвідувальний дрон Zala. По російському безпілотнику українські захисники завдали удару просто у повітрі.                                                                                                       

військовослужбовці
захисники
війна в Україні
військові
війна
військова техніка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна