Военные показали эффектное уничтожение российского комплекса Р-416ГМ

Впервые в истории войны — ССО поразили российскую новейшую станцию связи
Операторы 3-го полка ССО во время работы идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Уничтожили вражескую военную технику на одном из операционных направлений фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Сил Специальных Операций ВСУ в четверг, 13 июня.
Последствия уничтожения цифровой радиорелейной станции
"По враждебной цели операторы подразделения нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Таким образом нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов", — говорится в сообщении.
Что известно о комплексе Р-416ГМ
Известно, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.
"Эта станция Р-416ГМ — первая, пораженная украинскими военными за время войны. Продолжение следует", — отметили военные.
Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.
Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.
В Одесской области пограничники обнаружили и уничтожили вражеский разведывательный дрон Zala. По российскому беспилотнику украинские защитники нанесли удар прямо в воздухе.
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