Военные показали эффектное уничтожение российского комплекса Р-416ГМ

Российская цифровая радиорелейная станция Р-416ГМ. Фото: Скриншот с видео

Операторы 3-го полка ССО во время работы идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Уничтожили вражескую военную технику на одном из операционных направлений фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Сил Специальных Операций ВСУ в четверг, 13 июня.

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Последствия уничтожения цифровой радиорелейной станции

"По враждебной цели операторы подразделения нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Таким образом нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов", — говорится в сообщении.

Что известно о комплексе Р-416ГМ

Известно, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

"Эта станция Р-416ГМ — первая, пораженная украинскими военными за время войны. Продолжение следует", — отметили военные.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.

В Одесской области пограничники обнаружили и уничтожили вражеский разведывательный дрон Zala. По российскому беспилотнику украинские защитники нанесли удар прямо в воздухе.