Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов — видео

Удар по позиции российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

Работу украинских военных по врагу показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 15 июня.

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На видео можно увидеть уничтожение живой силы армии России и военной техники противника. По словам Сырского, врагу не спрятаться.

"Видим и уничтожаем", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, украинские военные на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.

Также украинские бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового бата ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.