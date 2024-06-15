Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов — видео

Видим и уничтожаем — Сырский показал профессиональную работу ВСУ по оккупантам
Украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.
Работу украинских военных по врагу показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в субботу, 15 июня.
Удары ВСУ по оккупантам
На видео можно увидеть уничтожение живой силы армии России и военной техники противника. По словам Сырского, врагу не спрятаться.
"Видим и уничтожаем", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, украинские военные на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.
Также украинские бойцы взвода БпЛА 1-го штурмового бата ликвидировали девять оккупантов. Военные увидели скопления пехотинцев в посадках на Харьковщине и направили туда дрон.
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