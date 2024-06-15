Боєзіткнення з окупантами на фронті — ситуація на 15 червня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Протягом суботи, 15 червня, найбільша активність російських загарбників спостерігається на Покровському напрямку. Водночас сьогодні ворог здійснив 44 атаки по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Ситуація на фронті станом на 15 червня

На Покровському напрямку за сьогодні відбулася майже третина від усіх боєзіткнень з окупантами. Захисники відбили сім атак, вісім — ще тривають. Загалом зіткнення з ворогом відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

Також Росія продовжує скидати керовані авіаційні бомби на Харківщину: з напрямку Бєлгорода було запущено два КАБи в бік Синельникового. Водночас у районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, там наразі триває бій. Також фіксується активність росіян на Краматорському напрямку в районі Часового Яру — там триває два боєзіткнення.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести, однак всі вони — невдалі.

На Врем'ївському напрямку за сьогодні було відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше AP News писало, що українська вогнева потужність зміцнилася після прийняття законодавцями США критично важливого пакету військової допомоги. Проте для досягнення цього успіху довелося втратити території, відступаючи для затримки противника.

Крім того, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.