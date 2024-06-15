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Україна зміцнила вогневу міць після втрат територій заради військової допомоги, — AP

15 червня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українська армія посилила свою вогневу потужність — яким чином
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська вогнева потужність зміцнилася після прийняття законодавцями критично важливого пакету військової допомоги. Проте для досягнення цього успіху Силам оборони довелося втратити території, відступаючи для затримки противника.

Про це повідомляє AP News у суботу, 15 червня.

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Стратегія еластичної стрічки в обороні України

Видання пише, що надходження західних боєприпасів зменшило артилерійську перевагу РФ, але ворожі війська продовжують захоплювати позиції вздовж лінії фронту і, ймовірно, будуть продовжувати, коли покращиться погода.

У матеріалі йдеться, що Україна вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись", щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.

Журналісти повідомляють, що після втрати частини території Україна змогла перейти до ведення бойових дій з більш захищених позицій.

Україна впровадила гнучку оборонну стратегію під назвою "еластична стрічка", яка дозволила зберегти час для покращення озброєння та забезпечення.

Аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь — можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

Видання зауважує, що ця стратегія відрізняється від дев'ятимісячної битви за місто Бахмут, де українські війська зазнали значних втрат у спробі марно втримати контроль над містом.

"Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1", — сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, український військовий Євген Ієвлєв розповів про новий план російських окупантів. За його словами, загарбники хочуть прорвати оборону Часового Яру.

Також українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Україна
окупанти
українці
військова допомога
зброя
війна

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