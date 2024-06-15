Украинская армия усилила свою огневую мощь — каким образом

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская огневая мощность укрепилась после принятия законодателями критически важного пакета военной помощи. Однако для достижения этого успеха Силам обороны пришлось потерять территорию, отступая для задержки противника.

Об этом сообщает AP News в субботу, 15 июня.

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Стратегия эластичной ленты в обороне Украины

Издание пишет, что поступление западных боеприпасов снизило артиллерийское преимущество РФ, но вражеские войска продолжают захватывать позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать, когда улучшится погода.

В материале говорится, что Украина прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться", чтобы выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

Журналисты сообщают, что после потери части территории Украина смогла перейти к ведению боевых действий с более защищенных позиций.

Украина внедрила гибкую оборонительную стратегию под названием "эластичная лента", которая позволила сохранить время для улучшения вооружения и обеспечения.

Аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу — можно уступить небольшую территорию, но впоследствии получить больше.

Издание отмечает, что эта стратегия отличается от девятимесячной битвы за город Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в попытке напрасно удержать контроль над городом.

"Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1", — сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о новом плане российских оккупантов. По его словам, захватчики хотят прорвать оборону Часового Яра.

Также украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.