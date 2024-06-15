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В Генштабе назвали направление фронта, на котором фиксируют наибольшую активность оккупантов

15 июня 2024 16:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Боестолкновение с оккупантами на фронте - ситуация на 15 июня
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В течение субботы, 15 июня, большая активность российских захватчиков наблюдается на Покровском направлении. В то же время сегодня враг совершил 44 атаки по всей линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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На Покровском направлении за сегодняшний день произошла почти треть всех боеприкосновений с оккупантами. Защитники отбили семь атак, восемь еще продолжаются. В общем, столкновения с врагом происходят в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Также Россия продолжает сбрасывать управляемые авиационные бомбы на Харьковщину: со стороны Белгорода было запущено два КАБа в сторону Синельникового. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения.

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловского, Андреевки, Грековки и Невского.

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки, там продолжается бой. Также фиксируется активность россиян на Краматорском направлении в районе Часового Яра — там продолжаются два боестолкновения.

На Кураховском направлении количество попыток агрессора улучшить свое тактическое положение увеличилось до шести, однако все они неудачны.

На Времьевском направлении за сегодняшний день были отбиты семь атак врага, в частности, в районах Старомайорского, Сладкого и Урожайного.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Ранее AP News писало, что украинская огневая мощность укрепилась после принятия законодателями США критически важного пакета военной помощи. Однако для достижения этого успеха пришлось потерять территорию, отступая для задержки противника.

Кроме того, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

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