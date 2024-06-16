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Украинские бойцы уничтожили технику россиян на пять миллионов долларов — видео

16 июня 2024 13:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
ВСУ ликвидировали три самоходных артиллерийских установки
Кадр из видео, где украинские бойцы уничтожают вражескую технику. Фото: скриншот батальон "Рарог"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинским военным удалось уничтожить три самоходных артиллерийских установки врага. Бойцы нанесли немалый ущерб россиянам — сумма пораженной техники составляет пять миллионов долларов.

Видео опубликовал батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр в воскресенье, 16 июня.

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Бойцы ВСУ ликвидировали технику окупантов. Батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" уничтожил три самоходных артиллерийских установки: две 2С19 "Мста-С" и БРЭМ-2.

"Как талисман российские кафиры используют "чебурашку", но это не помогает им спастись от поражений воинов "Рарог"", — говорится в сообщении.

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на нашей территории. Мы писали, что за прошедшие сутки ориентировочные потери противника составили более тысячи человек личного состава, десятки важной техники и почти 60 артиллерийских систем.

Также украинские военные выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной Луганщины. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.

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