ВСУ ликвидировали три самоходных артиллерийских установки

Украинские бойцы уничтожили технику россиян на пять миллионов долларов — видео
Украинским военным удалось уничтожить три самоходных артиллерийских установки врага. Бойцы нанесли немалый ущерб россиянам — сумма пораженной техники составляет пять миллионов долларов.
Видео опубликовал батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр в воскресенье, 16 июня.
Оккупанты теряют свою технику
Бойцы ВСУ ликвидировали технику окупантов. Батальон беспилотных авиационных комплексов "Рарог" уничтожил три самоходных артиллерийских установки: две 2С19 "Мста-С" и БРЭМ-2.
"Как талисман российские кафиры используют "чебурашку", но это не помогает им спастись от поражений воинов "Рарог"", — говорится в сообщении.
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на нашей территории. Мы писали, что за прошедшие сутки ориентировочные потери противника составили более тысячи человек личного состава, десятки важной техники и почти 60 артиллерийских систем.
Также украинские военные выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной Луганщины. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.
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