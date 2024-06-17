Росіяни масово здаються в полон ЗСУ у Вовчанську Харківської області

Українські захисники стріляють із гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон попри невдалі спроби порятунку.

Про це повідомляє Forbes у неділю, 16 червня.

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Успіхи ЗСУ у Вовчанську

За даними видання, тижні запеклих боїв увінчалися успіхом для українських захисників, які зупинили наступ росіян на північ від річки Вовча. Близько два батальйони з сотнями піхотинців ворога штурмували хімічний завод на правому березі річки. Ймовірно, загарбники хотіли захопити підприємство й звідти форсувати водойму, щоб потрапити на південну частину міста.

"План провалився, коли українські війська [...] атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході", — йдеться в матеріалі.

За словами українських військових, окупанти потрапили в оточення, не маючи шансів на евакуацію та підкріплення. Також ЗСУ заявили про "купу мертвих і поранених ор**в".

Згідно з наказом російського командування, війська РФ мали прорватися через позиції українських бійців на захід від заводу. Однак у Центрі оборонних стратегій запевнили, що дві спроби прориву ЗСУ успішно відбили.

"Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон. Хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного, вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів", — додає видання.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про успіхи ЗСУ на Харківщині. Так, попри продовження наступу російських загарбників, українські захисники витісняють ворога з територій. Зокрема, бійці 3-ї ОШБр показали, як зупинили просування ворога.

Своєю чергою, прикордонники Харківського загону показали, як використовують новітні види озброєння й техніки, щоб ефективно давати відсіч російським окупантам.

Додамо, що в НАТО підрахували втрати росіян під час травневого наступу на Харківському напрямку. За даними Альянсу, ворог втрачав по 1 000 військових щодня.