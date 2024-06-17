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ВСУ окружили врага в Волчанске — россияне массово сдаются в плен

17 июня 2024 23:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне массово сдаются в плен ВСУ в Волчанске Харьковской области
Украинские защитники стреляют из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные оцепили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Об этом сообщает Forbes в воскресенье, 16 июня.

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Успехи ВСУ в Волчанске

По данным издания, недели ожесточенных боев увенчались успехом для украинских защитников, остановивших наступление россиян к северу от реки Волча. Около двух батальонов с сотнями пехотинцев врага штурмовали химический завод на правом берегу реки. Вероятно, захватчики хотели захватить предприятие и оттуда форсировать водоем, чтобы попасть на южную часть города.

"План провалился, когда украинские войска [...] атаковали к западу от химического завода и продвинулись на несколько кварталов к северу, отрезав россиян на заводе от их товарищей на западе", — говорится в материале.

По словам украинских военных, оккупанты попали в окружение, не имея шансов на эвакуацию и подкрепление. Также ВСУ заявили о "куче мертвых и раненых ор**в".

Согласно приказу российского командования, войска РФ должны были прорваться через позиции украинских бойцов к западу от завода. Однако в Центре оборонных стратегий заверили, что две попытки прорыва ВСУ были успешно отбиты.

"Очевидно, именно тогда окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. Хотя российские и украинские войска регулярно берут в плен друг друга, они редко делают это десятками. Больше всего пленных, как правило, случается во время осады крупных городов и хаотических поспешных отступлений", — добавляет издание.

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, что в Институте изучения войны (ISW) заявили об успехах ВСУ на Харьковщине. Так, несмотря на продолжение наступления российских захватчиков, украинские защитники вытесняют врага с территорий. В частности, бойцы 3-й ОШБр показали, как остановили продвижение врага.

В свою очередь, пограничники Харьковского отряда показали, как используют новейшие виды вооружения и техники, чтобы эффективно давать отпор российским оккупантам.

Добавим, что в НАТО подсчитали потери россиян во время майского наступления на Харьковском направлении. По данным Альянса, враг терял по 1 000 военных ежедневно.

война в Украине
химический завод
ВСУ
оккупанты
Вовчанск
пленные
Харьковская область
війна

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