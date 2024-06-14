У НАТО назвали кількість втрат армії РФ під час наступу в Харківській області

Українській військовий стріляє з гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Представник НАТО заявив, що в травні російські загарбники втрачали по 1000 військових щодня під час наступу в Харківській області. Він назвав кількість загиблих росіян "астрономічною цифрою".

Про це повідомляє Європейська правда з Брюсселя у четвер, 13 червня, з посиланням на посадовця НАТО на умовах анонімності.

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Втрати Росії під час наступу в Харківській області

"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", — зазначив посадовець, зауваживши, що має на увазі саме загиблих.

Коментуючи ситуацію на Харківщині, представник НАТО розповів, що Росії не вдалося створити буферну зону, як планував російський диктатор Володимир Путін. Ситуація на фронті стабілізувалась, а території під контролем РФ залишаються фрагментованими.

"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", — додав посадовець.

Яка ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, що на Харківському напрямку поблизу села Липці загарбники продовжують штурм позицій ЗСУ. Росіяни перекинули на цю ділянку додаткові резерви.

Також речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що в Харківській області ЗСУ контролюють ситуацію та стримують наступ російських окупантів. Більша частина Вовчанська залишається під контролем українських військових.

Додамо, що досягти успіхів у Харківській області бійцям вдалося також завдяки пакету допомоги від США, а дозвіл Україні бити американською зброєю по території Росії дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.