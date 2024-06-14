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В НАТО подсчитали потери РФ во время наступления на Харьковщине

14 июня 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В НАТО назвали количество потерь армии РФ во время наступления в Харьковской области
Украинский военный стреляет из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных ежедневно во время наступления в Харьковской области. Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".

Об этом сообщает Европейская правда из Брюсселя в четверг, 13 июня, со ссылкой на должностное лицо НАТО на условиях анонимности.

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Потери России при наступлении в Харьковской области

"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", — отметил чиновник, заметив, что подразумевает именно погибших.

Комментируя ситуацию в Харьковской области, представитель НАТО рассказал, что России не удалось создать буферную зону, как планировал российский диктатор Владимир Путин. Ситуация на фронте стабилизировалась, а территории под контролем РФ остаются фрагментированными.

"Таким образом, в конечном счете, победы России на этом направлении будут ограниченными", — добавил чиновник.

Какая ситуация на Харьковском направлении

Напомним, что на Харьковском направлении вблизи села Липцы захватчики продолжают штурм позиций ВСУ. Россияне опрокинули на этот участок дополнительные резервы.

Также спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в Харьковской области ВСУ контролируют ситуацию и сдерживают наступление российских оккупантов. Большая часть Волчанска остается под контролем украинских военных.

Добавим, что добиться успехов в Харьковской области бойцам удалось также благодаря пакету помощи от США, а разрешение Украине бить американским оружием по территории России позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора.

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