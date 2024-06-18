Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники показали эффектные кадры по ликвидации оккупантов на Северском направлении arrow

Пограничники показали эффектные кадры по ликвидации оккупантов на Северском направлении

18 июня 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ликвидация оккупантов на фронте — в ГПСУ опубликовали новое видео
Удар по укрытию российских оккупантов. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 18 июня.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на фронте

Пограничники-операторы беспилотников бригады "Месть" ликвидировали семь оккупантов и тяжело ранили еще одного. 

На видео работа защитников на Северском направлении.

Напомним, украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Они показали ночную охоту на логистику врага.

Украина
оккупанты
украинцы
пограничники
война
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор