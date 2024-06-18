Ликвидация оккупантов на фронте — в ГПСУ опубликовали новое видео

Пограничники показали эффектные кадры по ликвидации оккупантов на Северском направлении
Пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 18 июня.
Уничтожение оккупантов на фронте
Пограничники-операторы беспилотников бригады "Месть" ликвидировали семь оккупантов и тяжело ранили еще одного.
На видео работа защитников на Северском направлении.
Напомним, украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.
Также бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Они показали ночную охоту на логистику врага.
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