Ликвидация оккупантов на фронте — в ГПСУ опубликовали новое видео

Удар по укрытию российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 18 июня.

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Пограничники-операторы беспилотников бригады "Месть" ликвидировали семь оккупантов и тяжело ранили еще одного.

На видео работа защитников на Северском направлении.

Напомним, украинские военные окружили около 400 российских захватчиков на Волчанском химическом заводе. Таким образом, 30 россиян были вынуждены сдаться в плен, несмотря на неудачные попытки спасения.

Также бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Они показали ночную охоту на логистику врага.