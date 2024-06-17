Полювання на логістику окупантів — відео від Третьої штурмової

У Третій штурмовій показали нічне полювання на логістику окупантів
Бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.
Відео бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 17 червня.
Знищення логістики окупантів
Бійцям Третьої штурмової вдалося знищити сім ворожих фур. Вони використовували FPV-дрони.
"Вночі окупанти підвозять БК, паливо й живу силу. А удари по логістиці послаблюють утримування захоплених позицій і інтенсивні накати ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. До того ж було знищено пускові установки цих систем.
Також з 24 лютого 2022 року бойові підрозділи Служби безпеки України знищили понад тисячу російських танків. Проти окупаційних військ застосовували бронебійне озброєння та безпілотники.
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