Полювання на логістику окупантів — відео від Третьої штурмової

Російська військова техніка. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.

Відео бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Знищення логістики окупантів

Бійцям Третьої штурмової вдалося знищити сім ворожих фур. Вони використовували FPV-дрони.

"Вночі окупанти підвозять БК, паливо й живу силу. А удари по логістиці послаблюють утримування захоплених позицій і інтенсивні накати ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. До того ж було знищено пускові установки цих систем.

Також з 24 лютого 2022 року бойові підрозділи Служби безпеки України знищили понад тисячу російських танків. Проти окупаційних військ застосовували бронебійне озброєння та безпілотники.