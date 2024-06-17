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У Третій штурмовій показали нічне полювання на логістику окупантів

17 червня 2024 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Полювання на логістику окупантів — відео від Третьої штурмової
Російська військова техніка. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.

Відео бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Знищення логістики окупантів

Бійцям Третьої штурмової вдалося знищити сім ворожих фур. Вони використовували FPV-дрони.

"Вночі окупанти підвозять БК, паливо й живу силу. А удари по логістиці послаблюють утримування захоплених позицій і інтенсивні накати ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. До того ж було знищено пускові установки цих систем.

Також з 24 лютого 2022 року бойові підрозділи Служби безпеки України знищили понад тисячу російських танків. Проти окупаційних військ застосовували бронебійне озброєння та безпілотники.

Україна
окупанти
українці
дрони
війна
військова техніка
ЗСУ

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