Сили оборони вразили 15 систем російських систем ППО в окупованому Криму

Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму. Фото: Reuters

За останні два місяці Збройним силам України вдалося уразити десяток російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Також було знищено пускові установки цих систем.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок, 17 червня.

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У ЗСУ зазначають, що загальна кількість окремо уражених систем ППО складає 15 одиниць.

"Уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління", — йдеться у повідомленні.

Як можна побачити на інфографіці, російські системи ППО вдалося уразити у Чорноморському, Тарханкуті, Євпаторії, Саках, Бельбеку, Севастополі, Алушті, Мисовому, Джанкої, Донському та на горі Ай-Петрі.

Інфорграфіка показує, де були уражені систем ППО в Криму. Фото: Стратком

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають в тимчасово окупований Крим багато своїх засобів протиповітряної оборони, але це робить їх вразливими. Україна має повне право бити по такому "захисту", що вже було неодноразово продемонстровано, та нищити його.

Також нагадаємо, що українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму. Так ЗСУ готуються до отримання літаків F-16.