Силы обороны поразили 15 систем российских систем ПВО в оккупированном Крыму

ВСУ показали на карте Крыма города, где удалось поразить российские системы ПВО
За последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось поразить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Также были уничтожены пусковые установки этих систем.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 17 июня.
Сколько российских систем ПВО удалось поразить в Крыму
В ВСУ отмечают, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО составляет 15 единиц.
"Поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок данных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", — говорится в сообщении.
Как можно увидеть на инфографике, российские системы ПВО удалось поразить в Черноморском, Тарханкуте, Евпатории, Саках, Бельбеке, Севастополе, Алуште, Мысовом, Джанкое, Донском и на горе Ай-Петри.
Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают во временно оккупированный Крым много своих средств противовоздушной обороны , но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.
Также напомним, что украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму . Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.
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