Силы обороны поразили 15 систем российских систем ПВО в оккупированном Крыму

Взрывы на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Фото: Reuters

За последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось поразить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Также были уничтожены пусковые установки этих систем.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 17 июня.

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В ВСУ отмечают, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО составляет 15 единиц.

"Поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок данных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", — говорится в сообщении.

Как можно увидеть на инфографике, российские системы ПВО удалось поразить в Черноморском, Тарханкуте, Евпатории, Саках, Бельбеке, Севастополе, Алуште, Мысовом, Джанкое, Донском и на горе Ай-Петри.

Инфорграфика показывает, где были поражены системы ПВО в Крыму. Фото: Стратком

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают во временно оккупированный Крым много своих средств противовоздушной обороны , но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.

Также напомним, что украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму . Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.