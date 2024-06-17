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ВСУ показали на карте Крыма города, где удалось поразить российские системы ПВО

17 июня 2024 16:56
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Силы обороны поразили 15 систем российских систем ПВО в оккупированном Крыму
Взрывы на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

За последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось поразить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. Также были уничтожены пусковые установки этих систем.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 17 июня.

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В ВСУ отмечают, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО составляет 15 единиц.

"Поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок данных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", — говорится в сообщении.

Как можно увидеть на инфографике, российские системы ПВО удалось поразить в Черноморском, Тарханкуте, Евпатории, Саках, Бельбеке, Севастополе, Алуште, Мысовом, Джанкое, Донском и на горе Ай-Петри.

ПВО в Крыму
Инфорграфика показывает, где были поражены системы ПВО в Крыму. Фото: Стратком

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают во временно оккупированный Крым много своих средств противовоздушной обороны , но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.

Также напомним, что украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму . Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.

оккупанты
ПВО
война в Украине
Крым
война
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