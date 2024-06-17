СБУ з початку повномасштабного вторгнення знищила 1000 російських танків — відео влучань

Знищений російський танк. Фото: скриншот

З 24 лютого 2022 року бойові підрозділи Служби безпеки України знищили понад тисячу російських танків. Проти окупаційних військ застосовували бронебійне озброєння та безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 17 червня.

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У спецслужбі розповідають, що проводили ефективні бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ та знищили 1006 танків окупантів.

"Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожу техніку знищували безпілотниками та арсеналом бронебійного озброєння.

"Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу — до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами", — додали в СБУ.

Раніше ми повідомляли, що військові прикордонної бригади "Помста" відбили зухвалий штурм росіян на Бахмутському напрямку. Крім того, воїни знищили не лише піхоту противника, але і його техніку, включно з танками та БТР за допомогою FPV-дрона.

А на Вовчанському напрямку український дрон влучив точно по окупантах. Біля міста прикордонники зупинили російську техніку та показали відео бою.