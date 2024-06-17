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В СБУ назвали количество уничтоженных российских танков за два года и показали видео попаданий

17 июня 2024 13:38
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
СБУ с начала полномасштабного вторжения уничтожила 1000 российских танков — видео попаданий
Уничтоженный российский танк. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

С 24 февраля 2022 года боевые подразделения Службы безопасности Украины уничтожили более тысячи российских танков. Против оккупационных войск применяли бронебойное вооружение и беспилотники.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 17 июня.

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В спецслужбе рассказывают, что проводили эффективные боевые операции совместно с подразделениями ВСУ и уничтожили 1006 танков окупантов.

"Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеская техника была уничтожена беспилотниками и арсеналом бронебойного вооружения.

"Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах наступления — до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами", — добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что военные пограничной бригады "Месть" отразили дерзкий штурм россиян на Бахмутском направлении . Кроме того, воины уничтожили не только пехоту противника, но и его технику, включая танки и БТР с помощью FPV-дрона.

А на Волчанском направлении украинский дрон попал точно по оккупантам . У города пограничники остановили российскую технику и показали видео боя.

танки
война в Украине
военная техника
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ВСУ
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