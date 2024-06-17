Охота на логистику оккупантов — видео от Третьей штурмовой

Российская военная техника. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Они показали ночную охоту на логистику врага.

Видео бригада опубликовала Telegram в понедельник, 17 июня.

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Бойцам Третьей штурмовой удалось уничтожить семь вражеских фур. Они использовали FPV-дроны.

"Ночью оккупанты подвозят БК, топливо и живую силу. А удары по логистике ослабляют удерживание захваченных позиций и интенсивные накаты врага", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось поразить десяток российских систем ПВО во временно оккупированном Крыму. К тому же были уничтожены пусковые установки этих систем.

Также с 24 февраля 2022 года боевые подразделения Службы безопасности Украины уничтожили более тысячи российских танков. Против оккупационных войск применяли бронебойное вооружение и беспилотники.