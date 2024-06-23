П'ять одиниць техніки росіян було знищено на Бахмутському напрямку

Спостережний пункт росіян. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 23 червня.

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Знищення техніки окупантів

На Бахмутському напрямку оператори FPV-дронів бригади прикордонників "Помста" поцілили по п'ятьох одиницях ворожої техніки та озброєння.

Внаслідок ударів було знищено дві 122-мм гаубиці Д-30, спостережний комплекс окупантів, "буханку" та багі.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі та показали відео.

Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

Крім того, військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.