П'ять одиниць техніки росіян було знищено на Бахмутському напрямку

Прикордонники бригади Помста знищили спостережний пункт окупантів поблизу Бахмута — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 23 червня.
Знищення техніки окупантів
На Бахмутському напрямку оператори FPV-дронів бригади прикордонників "Помста" поцілили по п'ятьох одиницях ворожої техніки та озброєння.
Внаслідок ударів було знищено дві 122-мм гаубиці Д-30, спостережний комплекс окупантів, "буханку" та багі.
Нагадаємо, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі та показали відео.
Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.
Крім того, військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.
Читайте Новини.LIVE!