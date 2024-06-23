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Пограничники бригады Помста уничтожили наблюдательный пункт оккупантов вблизи Бахмута — видео

23 июня 2024 10:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пять единиц техники россиян были уничтожены на Бахмутском направлении
Наблюдательный пункт россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 23 июня.

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На Бахмутском направлении операторы FPV-дронов бригады пограничников "Помста" попали по пяти единицам вражеской техники и вооружения.

В результате ударов были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, "буханка" и баги.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье и показали видео.

Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

Кроме того, военные с Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.

российские войска
пограничники
Донецкая область
оккупанты
Бахмут
война в Украине

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