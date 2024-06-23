Пять единиц техники россиян были уничтожены на Бахмутском направлении

Пограничники бригады Помста уничтожили наблюдательный пункт оккупантов вблизи Бахмута — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, пограничники с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 23 июня.
Уничтожение техники оккупантов
На Бахмутском направлении операторы FPV-дронов бригады пограничников "Помста" попали по пяти единицам вражеской техники и вооружения.
В результате ударов были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, наблюдательный комплекс оккупантов, "буханка" и баги.
Напомним, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье и показали видео.
Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.
Кроме того, военные с Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.
Читайте Новини.LIVE!