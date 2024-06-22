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Прикордонники знищили російську РЕБ на Запорізькому напрямку — вибухове відео

22 червня 2024 13:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники вдарили по РЕБ окупантів на Запоріжжі - кадри влучання
Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 22 червня.

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Знищення російської системи РЕБ

Прикордонники за допомогою дронів скинули вибухівку на систему РЕБ окупантів на Запорізькому напрямку. Внаслідок влучання техніку росіян було знищено.

На відео видно, як після скидання боєприпасу система вибухає та палає.

Нагадаємо, десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

А прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Також ми писали, що військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.

російські війська
прикордонники
Запорізька область
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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