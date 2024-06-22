Прикордонники вдарили по РЕБ окупантів на Запоріжжі - кадри влучання

Знищення техніки окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 22 червня.

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Знищення російської системи РЕБ

Прикордонники за допомогою дронів скинули вибухівку на систему РЕБ окупантів на Запорізькому напрямку. Внаслідок влучання техніку росіян було знищено.

На відео видно, як після скидання боєприпасу система вибухає та палає.

Нагадаємо, десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

А прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Також ми писали, що військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.