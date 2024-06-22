Пограничники ударили по РЭБ оккупантов на Запорожье - кадры попадания

Пограничники уничтожили российскую РЭБ на Запорожском направлении — взрывное видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 22 июня.
Уничтожение российской системы РЭБ
Пограничники с помощью дронов сбросили взрывчатку на систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. В результате попадания техника россиян была уничтожена.
На видео видно, как после сброса боеприпаса система взрывается и пылает.
Напомним, десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.
А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.
Также мы писали, что военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.
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