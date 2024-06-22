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Пограничники уничтожили российскую РЭБ на Запорожском направлении — взрывное видео

22 июня 2024 13:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники ударили по РЭБ оккупантов на Запорожье - кадры попадания
Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 22 июня.

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Пограничники с помощью дронов сбросили взрывчатку на систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. В результате попадания техника россиян была уничтожена.

На видео видно, как после сброса боеприпаса система взрывается и пылает.

Напомним, десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Также мы писали, что военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.

российские войска
пограничники
Запорожская область
военная техника
оккупанты
война в Украине

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