Пограничники ударили по РЭБ оккупантов на Запорожье - кадры попадания

Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 22 июня.

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Пограничники с помощью дронов сбросили взрывчатку на систему РЭБ оккупантов на Запорожском направлении. В результате попадания техника россиян была уничтожена.

На видео видно, как после сброса боеприпаса система взрывается и пылает.

Напомним, десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Также мы писали, что военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.