Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал кадры уничтожения российской техники в Украине arrow

Сырский показал кадры уничтожения российской техники в Украине

29 июня 2024 15:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удары FPV-дронами по технике оккупантов
Российская техника. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Главкома в Telegram в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Уничтожение российской техники

"Ожесточенная, слаженная, справедливая. Это наша борьба. И враг это чувствует, каждый день и каждый час",— говорится в сообщении.

null
Попадание по технике оккупантов. Фото: скриншот с видео

На видео видно, как украинские защитники целятся по большому количеству единиц военной техники России, после чего та детонирует.

null
Техника оккупантов. Фото: скриншот с видео

Также с помощью дронов они ликвидируют российскую пехоту в местах, где враг пытался спрятаться.

null
Попадание по технике оккупантов. Фото: скриншот с видео
null
Скриншот сообщения Сырского

Напомним, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье с помощью "сбросов".

Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Кроме того, таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

ВСУ
оккупанты
ликвидация
война в Украине
атака
фронт
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны