Удары FPV-дронами по технике оккупантов

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Главкома в Telegram в субботу, 29 июня.

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"Ожесточенная, слаженная, справедливая. Это наша борьба. И враг это чувствует, каждый день и каждый час",— говорится в сообщении.

Попадание по технике оккупантов. Фото: скриншот с видео

На видео видно, как украинские защитники целятся по большому количеству единиц военной техники России, после чего та детонирует.

Техника оккупантов. Фото: скриншот с видео

Также с помощью дронов они ликвидируют российскую пехоту в местах, где враг пытался спрятаться.

Попадание по технике оккупантов. Фото: скриншот с видео

Скриншот сообщения Сырского

Напомним, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье с помощью "сбросов".

Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

Кроме того, таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.