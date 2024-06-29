Удары FPV-дронами по технике оккупантов

Сырский показал кадры уничтожения российской техники в Украине
Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Главкома в Telegram в субботу, 29 июня.
Уничтожение российской техники
"Ожесточенная, слаженная, справедливая. Это наша борьба. И враг это чувствует, каждый день и каждый час",— говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские защитники целятся по большому количеству единиц военной техники России, после чего та детонирует.
Также с помощью дронов они ликвидируют российскую пехоту в местах, где враг пытался спрятаться.
Напомним, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье с помощью "сбросов".
Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.
Кроме того, таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.
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