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Прикордонники бригади "Гарт" знищили бронетранспортер ворога — відео

30 червня 2024 16:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці ДПСУ поцілили дроном у бронетранспортер окупантів
Влучання у бронетранспортер. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий бронетранспортер.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 30 червня.

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Знищення техніки окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів знищили бронетранспортер окупантів.

поцілили дроном у бронетранспортер на Вовчанському напрямку
Російський бронетранспортер. Фото: скриншот з відео

На відео видно, як після влучання безпілотника над ворожою технікою здіймається дим від вибуху.

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, яких знайшли в окопах на Вовчанському напрямку.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Крім того, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також ми писали, що таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

зброя
ЗСУ
прикордонники
танки
військова техніка
війна в Україні

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