Бійці ДПСУ поцілили дроном у бронетранспортер окупантів

Прикордонники бригади "Гарт" знищили бронетранспортер ворога — відео
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських військових та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожий бронетранспортер.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 30 червня.
Знищення техніки окупантів
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" за допомогою FPV-дронів знищили бронетранспортер окупантів.
На відео видно, як після влучання безпілотника над ворожою технікою здіймається дим від вибуху.
Раніше прикордонники бригади "Гарт" врятували чотирьох кошенят, яких знайшли в окопах на Вовчанському напрямку.
А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.
Крім того, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".
Також ми писали, що таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.
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