Бойцы ГПСУ попали дроном в бронетранспортер оккупантов

Пограничники бригады "Гарт" уничтожили бронетранспортер врага — видео
Украинские воины продолжают ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.
Уничтожение техники оккупантов
На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортер оккупантов.
На видео видно, как после попадания беспилотника над вражеской техникой поднимается дым от взрыва.
Ранее пограничники бригады "Гарт" спасли четырех котят, которых нашли в окопах на Волчанском направлении.
А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.
Кроме того, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье с помощью "сбросов".
Также мы писали, что таврийские десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.
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