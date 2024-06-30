Бойцы ГПСУ попали дроном в бронетранспортер оккупантов

Попадание в бронетранспортер. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидировать российских военных и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражеский бронетранспортер.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Уничтожение техники оккупантов

На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" с помощью FPV-дронов уничтожили бронетранспортер оккупантов.

Российский бронетранспортер. Фото: скриншот с видео

На видео видно, как после попадания беспилотника над вражеской техникой поднимается дым от взрыва.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничники бригады "Гарт" спасли четырех котят, которых нашли в окопах на Волчанском направлении.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Кроме того, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы на Запорожье с помощью "сбросов".

Также мы писали, что таврийские десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.