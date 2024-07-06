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Операторы дронов ГУР уничтожили пункт размещения автомобильной техники оккупантов — видео

6 июля 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГУР дронами уничтожило пункт размещения автомобилей окупантов
Техника россиян. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, операторы Главного управления разведки поразили автомобильную технику россиян.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в субботу, 6 июля.

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Уничтожение российской автомобильной техники

Украинские операторы подразделения ГУР МО Ghost нанесли успешные удары FPV-дронами по целям российских оккупантов.

В частности, на одном из направлений фронта разведчики обнаружили и поразили пункт размещения автомобильной техники захватчиков.

Также военные уничтожили и повредили несколько вражеских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-п", систему РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанцию, которая давала оккупантам электроэнергию.

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Скриншот поста ГУР

Ранее украинские защитники показали работу беспилотников по врагу на Харьковском направлении.

Также мы писали, что пилоты батальона "Рарог" уничтожили российский миномет "Тюльпан".

Кроме того, пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении.

беспилотники военные оккупанты война в Украине ГУР атака пилоты

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