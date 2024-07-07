Удар по составу военной техники россиян в Дебальцево 6 июля.

Силы обороны уничтожают военные объекты россиян на Донбассе. Фото: ГУР

Силы обороны продолжают уничтожать военные объекты и логистические центры россиян на оккупированных территориях. Это наносит серьезный ущерб инфраструктуре врага и усложняет поставки боеприпасов на передовую.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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Уничтожение логистического центра окупантов в Донецкой области

По данным разведчиков, в Дебальцево был уничтожен логистический центр, где захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы.

"6 июля 2024 года разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области", — говорится в сообщении.

Уничтожение военных объектов россиян. Фото: ГУР

Кроме того, в поселке Новолуганское была уничтожена дорогостоящая российская автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж "Житель". Эта система обеспечивала радиоэлектронную борьбу и защиту российских войск от дронов и других средств воздушной разведки.

В ГУР отметили, что операция стала очередным успешным шагом по борьбе с российской агрессией и продолжением эффективной работы украинских разведчиков.

"Охота на врага продолжается", — подчеркнули в разведке.

Пожар после удара по логистическому центру оккупантов. Фото: ГУР

Ранее мы сообщали, что украинские операторы подразделения ГУР МО Ghost нанесли успешные удары FPV-дронам по целям российских оккупантов . В частности, на одном из направлений фронта разведчики обнаружили и поразили пункт размещения автомобильной техники захватчиков.

Также мы писали, что пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении.