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"Айдар" показал видео воздушного боя между квадрокоптерами

7 июля 2024 19:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Батальон Айдар приземлил российский дрон во время боя — видео
Дрон оккупантов атакует украинский квадрокоптер. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во время выполнения очередной боевой задачи украинские военные заметили вражеский квадрокоптер. Поскольку российский дрон опасен, бойцы ВСУ вступили в воздушное сражение.

Об этом сообщила прессслужба 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" в воскресенье, 7 июля.

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Военные рассказывают, что вражеский квадрокоптер был замечен при выполнении одной из боевых задач, когда он приближался к позициям украинских защитников.

дрон
Бойцы ВСУ заметили вражеский квадрокоптер. Фото: скриншот

"Во время выполнения боевого задания пилоты нашего дрона заметили вражеский квадрокоптер. Понимая опасность чужой "птички", наши ребята одним ловким движением "приземлили" нежелательного гостя", — говорится в сообщении.

Уничтожение вражеского квадрокоптера свидетельствует о том, что подразделение "Айдар" постоянно совершенствует свои навыки и технику, чтобы обеспечить максимальную защиту украинских позиций на фронте.

Ранее мы сообщали, что украинские операторы подразделения ГУР МО Ghost нанесли успешные удары FPV-дронам по целям российских оккупантов. В частности, на одном из направлений фронта разведчики обнаружили и поразили пункт размещения автомобильной техники захватчиков.

Также в ГУР показали момент уничтожения логистического центра оккупантов в Донецкой области. Это наносит серьезный ущерб инфраструктуре врага и усложняет поставки боеприпасов на передовую.

 

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