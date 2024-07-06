Бійці ГУР підрозділу "Привиди" знищили російську техніку

Влучання FPV-дрона по ворожій цілі. Фото: скриншот

Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїи вправно застосували FPV-дрони.

Відео вправної роботи захисників оприлюднили на сторінці ГУР у Telegram.

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На відео зафіксована чергова серія успішних ударів за допомогою FPV-дронів по цілях російських загарбників, здійснених операторами підрозділу ГУР МО України "Привиди".

"Наші захисники виявили та завдали ударів по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — говоритья у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Раніше прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".