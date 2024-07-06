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Бійці ГУР вправно застосували FPV-дрони проти ворожих цілей — вражаюче відео

6 липня 2024 13:14
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Бійці ГУР підрозділу "Привиди" знищили російську техніку
Влучання FPV-дрона по ворожій цілі. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїи вправно застосували FPV-дрони.

Відео вправної роботи захисників оприлюднили на сторінці ГУР у Telegram.

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Нові удари по окупантах

На відео зафіксована чергова серія успішних ударів за допомогою FPV-дронів по цілях російських загарбників, здійснених операторами підрозділу ГУР МО України "Привиди". 

"Наші захисники виявили та завдали ударів по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — говоритья у повідомленні.

Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Раніше прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

війна ЗСУ війна в Україні ГУР втрати окупантів FPV-дрони

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