Бійці ГУР підрозділу "Привиди" знищили російську техніку

Бійці ГУР вправно застосували FPV-дрони проти ворожих цілей — вражаюче відео
Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїи вправно застосували FPV-дрони.
Відео вправної роботи захисників оприлюднили на сторінці ГУР у Telegram.
Нові удари по окупантах
На відео зафіксована чергова серія успішних ударів за допомогою FPV-дронів по цілях російських загарбників, здійснених операторами підрозділу ГУР МО України "Привиди".
"Наші захисники виявили та завдали ударів по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів", — говоритья у повідомленні.
Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку та електропідстанція.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.
Раніше прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".
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