Бойцы ГУР подразделения "Призраки" уничтожили российскую технику

Попадание FPV-дрона по враждебной цели. Фото: скриншот

Бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.

Видео искусной работы защитников опубликовали на странице ГУР в Telegram.

Читайте также:

Новые удары по оккупантам

На видео зафиксирована очередная серия успешных ударов с помощью FPV-дронов по целям российских захватчиков, совершенных операторами подразделения ГУР МО Украины "Призраки".

"Наши защитники обнаружили и нанесли удары по пункту размещения автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Ранее пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".