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Бойцы ГУР умело применили FPV-дроны против вражеских целей — впечатляющее видео

6 июля 2024 13:14
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Бойцы ГУР подразделения "Призраки" уничтожили российскую технику
Попадание FPV-дрона по враждебной цели. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.

Видео искусной работы защитников опубликовали на странице ГУР в Telegram.

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На видео зафиксирована очередная серия успешных ударов с помощью FPV-дронов по целям российских захватчиков, совершенных операторами подразделения ГУР МО Украины "Призраки".

"Наши защитники обнаружили и нанесли удары по пункту размещения автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.

Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.

Ранее пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

война ВСУ война в Украине ГУР потери оккупантов FPV-дроны

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