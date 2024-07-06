Бойцы ГУР подразделения "Призраки" уничтожили российскую технику

Бойцы ГУР умело применили FPV-дроны против вражеских целей — впечатляющее видео
Бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.
Видео искусной работы защитников опубликовали на странице ГУР в Telegram.
Новые удары по оккупантам
На видео зафиксирована очередная серия успешных ударов с помощью FPV-дронов по целям российских захватчиков, совершенных операторами подразделения ГУР МО Украины "Призраки".
"Наши защитники обнаружили и нанесли удары по пункту размещения автомобильной техники оккупантов", — говорится в сообщении.
Также были уничтожены или повреждены несколько российских комплексов наблюдения и разведки, в том числе "Муром-П", система РЭБ "Стриж", ретранслятор связи и электроподстанция.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по вражескому вооружению.
Ранее пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".
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