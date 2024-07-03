Під ударом ворожа логістика ― розвідники на фронті нищать техніку росіян

Влучання по російській військовій техніці. Фото: скриншот з відео ГУР

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" за добу знищили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки російських окупантів. Воїни опублікували відео своєї роботи.

Про повідомляє пресслужба ГУР у середу, 3 липня.

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Розвідники на фронті продовжують нищити техніку росіян.

Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" за добу спопелили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки загарбників.

"Результативна робота зі знищення логістики російських загарбників за допомогою fpv-дронів триває!" — йдеться у підписі до опублікованого відео.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Раніше прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронноїборотьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також бійці ДПСУ показали, як за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.