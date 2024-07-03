Под ударом враждебная логистика ― разведчики на фронте уничтожают технику россиян

Спецназовцы ГУР в сутки уничтожили более десятка единиц техники РФ — видео
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" за сутки уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники российских оккупантов. Воины опубликовал видео своей работы.
Об этом сообщает прессслужба ГУР в среду, 3 июля.
Враждебная логистика оказалась под ударом
Разведчики на фронте продолжают уничтожать технику россиян.
Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" в сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков.
"Результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью fpv-дронов продолжается!" — говорится в подписи к опубликованному видео.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по враждебному вооружению.
Раньше пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".
Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.
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