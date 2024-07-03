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Спецназовцы ГУР в сутки уничтожили более десятка единиц техники РФ — видео

3 июля 2024 14:35
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Под ударом враждебная логистика ― разведчики на фронте уничтожают технику россиян
Попадания по российской военной технике. Фото: скриншот из видео ГУР
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" за сутки уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники российских оккупантов. Воины опубликовал видео своей работы.

Об этом сообщает прессслужба ГУР в среду, 3 июля.

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Враждебная логистика оказалась под ударом

Разведчики на фронте продолжают уничтожать технику россиян.

Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" в сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники захватчиков.

"Результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью fpv-дронов продолжается!" — говорится в подписи к опубликованному видео.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по враждебному вооружению.

Раньше пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также бойцы ГПСУ показали, как с помощью дрона уничтожили пять единиц вооружения россиян.

российские войска оружие война в Украине ГУР воины защитники потери оккупантов

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