Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти та техніки вони знищили за два тижні arrow

Спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти та техніки вони знищили за два тижні

10 липня 2024 20:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В СБУ розповіли, скільки російської піхоти та техніки вони знищили за два тижні
Влучання в танк. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують нищити російських окупантів та ворожу техніку. Зокрема, спецпризначенці СБУ за два тижні знищили близько півтисячі росіян.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у середу, 10 липня.

Читайте також:

Знищення окупантів та ворожої техніки

Воїни СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами за два тижні вразили:

  • 30 танків;
  • 43 ББМ;
  • 56 артсистем і РСЗВ;
  • 12 систем ППО;
  • 8 засобів РЕБ/РЕР;
  • 461 одиницю автотранспорту;
  • 235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;
  • 11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами;
  • 485 окупантів.

"Разом зробимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі — він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя — неминуча!", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.

СБУ війна Україна військові окупанти дрони війна в Україні втрати окупантів FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога