В СБУ розповіли, скільки російської піхоти та техніки вони знищили за два тижні

Влучання в танк. Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити російських окупантів та ворожу техніку. Зокрема, спецпризначенці СБУ за два тижні знищили близько півтисячі росіян.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у середу, 10 липня.

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Знищення окупантів та ворожої техніки

Воїни СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами за два тижні вразили:

30 танків;

43 ББМ;

56 артсистем і РСЗВ;

12 систем ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

461 одиницю автотранспорту;

235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;

11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами;

485 окупантів.

"Разом зробимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі — він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя — неминуча!", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.