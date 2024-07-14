Потери окупантов — в Генштабе ВСУ обновили данные

Более 1300 россиян и около 50 артиллерийских систем — в Генштабе сообщили о новых потерях врага
14 июля 2024 08:37
Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: bilopillia.city
Украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцу ВСУ удалось уничтожить 1320 человек личного состава РФ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 14 июля.
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Потери российских захватчиков
В Генштабе сообщили об ориентировочных потерях противника за более двух лет войны. По состоянию на 14 июля общие потери захватчиков составляют:
- личного состава - около 559090 (+1320) человек;
- танков - 8206 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин - 15811 (+32) единиц;
- артиллерийских систем - 15262 (+46) единицы;
- РСЗО - 1119 (+0) единиц;
- средств ПВО - 890 (+1) единиц;
- самолетов - 361 (+0) единица;
- вертолетов - 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39) единиц;
- крылатых ракет - 2397 (+0) единиц;
- кораблей - 28 (+0) единиц;
- подводных лодок - 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) единиц;
- специальной техники - 2566 (+10) единиц.
Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели .
Ранее мы писали, что в Цимлянском районе Ростовской области прозвучали мощные взрывы. Дроны СБУ ударили по вражеской нефтебазе, где вспыхнуло 12,5 тысяч кубометров разного топлива.
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