Потери окупантов — в Генштабе ВСУ обновили данные

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: bilopillia.city

Украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцу ВСУ удалось уничтожить 1320 человек личного состава РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 14 июля.

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Потери российских захватчиков

В Генштабе сообщили об ориентировочных потерях противника за более двух лет войны. По состоянию на 14 июля общие потери захватчиков составляют:

личного состава - около 559090 (+1320) человек;

танков - 8206 (+7) единиц;

боевых бронированных машин - 15811 (+32) единиц;

артиллерийских систем - 15262 (+46) единицы;

РСЗО - 1119 (+0) единиц;

средств ПВО - 890 (+1) единиц;

самолетов - 361 (+0) единица;

вертолетов - 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39) единиц;

крылатых ракет - 2397 (+0) единиц;

кораблей - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) единиц;

специальной техники - 2566 (+10) единиц.

Потери врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели .

Ранее мы писали, что в Цимлянском районе Ростовской области прозвучали мощные взрывы. Дроны СБУ ударили по вражеской нефтебазе, где вспыхнуло 12,5 тысяч кубометров разного топлива.