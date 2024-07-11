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Українські дрони знищили російський "Солнцепьок" — бійці показали відео

11 липня 2024 14:39
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
ЗСУ знищили Солнцепьок росіян — відео
Ліквідація російської вогнеметної системи. Фото: скриншот відео
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українські військовослужбовці продовжують знищувати ворожу техніку на полі бою. Напередодні захисники спалили російську вогнеметну систему "Солнцепьок".

Про це повідомляє 59-а окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка у Facebook у четвер, 11 липня.

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Техніку загарбників ліквідували за допомогою FPV-дрону

Тяжка вогнеметна система залпового вогню "Солнцепьок" рухалася вулицями одного зі зруйнованих населених пунктів. Українські військовослужбовці помітили ворожу техніку та прийняли рішення завдати вогневого ураження за допомогою FPV-дрону.

Український безпілотник підлетів ззаду російського "Солнцепьока" і прицільно атакував техніку. Внаслідок удару сталася потужна детонація, після якої вогнеметна система перетворилася на купу металобрухту.

"Дана вогнеметна система, одна з тих бойових машин, що наносить велику шкоду. Якщо раніше, можна було уразити тільки "традиційно" артилерія, піхота, то зараз, на допомогу прийшли FPV дрони, які стали справжнім кошмаром для противника", — написали захисники.

Нагадаємо, нещодавно бійці 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували російську гаубицю МСТА-С вартістю понад 5 мільйонів доларів. Крім того, військові знищили ворожі вантажівки, танк і бронеавтомобіль.

Раніше речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук заявив, що Україна стала провідною країною у сфері застосування морських дронів. Також він назвав кількість російських кораблів, які вдалося уразити Україні.

Також українські бійці бригади "Сталевий кордон" показали, як на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

російські війська зброя дрони ліквідація війна в Україні втрати окупантів FPV-дрони

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