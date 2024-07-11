ВСУ уничтожили Солнцепек россиян — видео

Ликвидация русской огнеметной системы. Фото: скриншот видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражескую технику на поле боя. Накануне защитники сожгли российскую огнеметную систему "Солнцепек".

Об этом сообщает 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка в Facebook в четверг, 11 июля.

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Технику захватчиков ликвидировали с помощью FPV-дрона

Тяжелая огнеметная система залпового огня "Солнцепек" двигалась по улицам одного из разрушенных населенных пунктов. Украинские военнослужащие заметили вражескую технику и приняли решение нанести огневое поражение с помощью FPV-дрона.

Украинский беспилотник подлетел сзади российского "Солнцепьока" и прицельно атаковал технику. В результате удара произошла мощная детонация, после которой огнеметная система превратилась в груду металлолома.

"Данная огнеметная система одна из тех, которая наносила большой вред боевым машинам. Если раньше можно было поразить только "традиционно" — артиллерия, пехота, то сейчас на помощь пришли FPV-дроны, которые стали настоящим кошмаром для противника", — написали защитники.

Напомним, недавно бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российскую гаубицу МСТА-С стоимостью более 5 миллионов долларов. Кроме того, военные уничтожили вражеские грузовики, танк и бронеавтомобиль.

Ранее спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина стала ведущей страной в сфере применения морских дронов. Также он назвал количество российских кораблей, которые удалось поразить Украине.

Также украинские бойцы бригады "Сталевий кордон" показали, как на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание на Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.