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Мінус 5 млн дол. — бійці Третьої штурмової похизувалися ураженням вартісної гармати

30 червня 2024 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Бійці 3-ї ОШБр уразили коштовну гаубицю МСТА-С — відео
Військові ціляться в гаубицю МСТА-С. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Захисники 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували російську гаубицю МСТА-С, яка коштує понад 5 мільйонів доларів. Крім того, на рахунку військових танк, бронеавтомобіль та вантажівки.

Відповідне відео 3-тя ОШБр оприлюднила в суботу, 29 червня, у Telegram.

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Яку військову техніку окупантів знищила 3 ОШБр

"Ще одна МСТА-С окупантів — на брухт! Спалили на Харківщині одним FPV-дроном бійці Третьої штурмової. І це чергова 152-мм й ліквідована нами ворожа гармата, вартістю у понад пʼять лямів доларів", — похвалилися бійці.

Захисники уточнили, що також уразили російські танк, броньовик "Тайфун-К" і дві вантажівки.

"Техніку й зброю мінуснули на ділянці бригади розрахунки підрозділу "FATUM" з Протитанкового бату!" — додали в Третій штурмовій.

Чим особлива гаубиця МСТА-С

"Мста-С" — радянська та російська 152-мм самохідна гаубиця, призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерії, танків, бронетехніки, протитанкових засобів, живої сили, ППО та ПРО, пунктів управління та польових фортифікаційних споруд.

Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях з закритих позицій і прямим наведенням, зокрема в гірських умовах.

Яка на вигляд гаубиця МСТА-С
Гаубиця МСТА-С. Фото: Vitaly V. Kuzmin

Як українські військові задають перцю окупантам

Нагадаємо, що українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Також командувач опублікував ефектні кадри роботи безпілотників на лінії фронту. Українські військовослужбовці, вочевидь, здобули паритет в дронах над російськими силами.

Додамо, що в складі ЗСУ чимало військової техніки, зокрема, і трофейної бойової техніки ворога. Проте найцікавішою стала БМП "Басурманин", яка виявилася провалом російського ВПК.

зброя
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