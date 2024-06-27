Трофейні БМП Басурманин — скільки рідкісних машин увійшли до ЗСУ

Російська БМП "Басурманин" у Куп'янську 2022 року. Фото: росЗМІ

У складі Збройних сил України перебуває чимало військової техніки, зокрема, і трофейної бойової техніки ворога. Проте найцікавішою стала бойова машина піхота "Басурманин", яка виявилася провалом російського ВПК і яку взялися "добудовувати" українські військові механіки.

Чим унікальний та що не так з рідкісним трофеєм ЗСУ — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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"Басурманин", за даними пропагандистських ЗМІ, з'явився у 2018 році, коли залишалося ще два роки до завершення російської програми переозброєння 2010-2020 рр. Проте спочатку його мала замінити інша БМП, "Курганець", яка з'явилася вперше на параді у Москві у 2016 році.

БМП "Курганець" на параді. Джерело: росЗМІ

Проте створений з нуля "Курганець" в серію так і не пішов через технічну відсталість російської промисловості, західні санкції та процедуру банкрутства "Курганмашзаводу", який мав випускати техніку. Замість нього в малу серію пішла БМП "Басурманин", яку незадовго до повномасштабного вторгнення отримало декілька російських бригад.

Брошура з характеристиками БМП "Басурманин". Джерело: Армія.Inform

"Басурманин", попри грізну назву, виявився простою та дешевою модернізацією давно застарілої БМП-1. Все, що він отримав, — бойову башту від БТР-82, що ще більше посилило його недоліки. Зокрема суттєво знизився балістичний захист та прохідність. Попри заявлені ТТХ, "Басурманин" не отримав панорамний приціл, посилення захисту та протитанковий ракетний комплекс.

"Наявний "Метіс" можна застосовувати тільки у виносному варіанті. До того ж максимальна дальність його стрільби всього два кілометри, які ракета долає за 12 секунд", — пишуть аналітики Армія.Inform.

Реакція ЗСУ на "Басурманина"

Трофейна БМП "Басурманин". Фото з відкритих джерел

На війні "диво ворожої техніки" вперше з'явилося у Куп'янську Харківської області. Техніка належала 9-й окремій Свирсько-Померанській бригаді прикриття ЗС РФ. Вперше з "Басурманином" ЗСУ зустрілись два роки тому, коли українські десантники захопили першу таку БМП.

Після того "Басурманин" дав про себе знати торік восени. Тоді бійці 58 ОМБр ім. Івана Виговського захопили восьму таку машину.

Трофейна БМП "Басурманин". Фото з відкритих джерел

Бригадні механіки тоді з'ясували всі проблеми "Басурманина", та взялися його "доробляти". За даними аналітиків Oryx, як повідомляло Defence Express, українські оборонці володіють вісьмома "Басурманами", три з яких вже було відремонтовано та введено в стрій. Ще п'ять досі на повному техобслуговуванні. Російська армія ж втратила 41 таку одиницю техніки за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Україна отримала і випробовує у бойових умовах 105-мм САУ Hawkeye, яка раніше знаходилася на стадії тестування в армії США.

А також у журналі Forbes підрахували загальну кількість наявних в Україні основних бойових танків Т-64 "Булат", яких може вистачити ще на кілька років.