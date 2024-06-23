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Україна отримала американську САУ Hawkeye, яку протестує у бойових умовах

23 червня 2024 20:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна випробовує самохідну артилерійську установку 2-CT Hawkeye в бойових умовах
Військові та САУ Hawkeye. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримала і випробовує у бойових умовах 105-мм самохідну артилерійську установку 2-CT Hawkeye. Раніше вона знаходилася лише на стадії тестування в армії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив директор програми AM General Майк Еванс, передає Defense Blog у неділю, 23 червня.

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Еванс розповів, що САУ Україна отримала у квітні цього року, а вже на початку травня її протестували на фронті. Бійці, які використовували її, тренувались два тижні, а ще один — тестували. Випробування Hawkeye в Україні відбувається в реальних бойових умовах і з реальними цілями.

У 2019 році була створена повноцінна артилерійська установка з назвою 2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System як результат співпраці між компаніями AM General і Mandus Group. У 2021 році американська армія уклала контракт на виробництво двох таких самохідних артилерійських установок спеціально для проведення тестів.

Артилерійська установка може розгорнутись всього за 90 секунд після зупинки. Її скорострільність складає вісім пострілів у перші три хвилини. Максимальна дальність стрільби звичайними снарядами — 11,6 км, а з активно-реактивними — до 19,5 км.

Нагадаємо, міністерка оборони Нідерландів заявила, що вони спільно з іншою країною поставлять Україні ще один комплекс Patriot. Посадовець не розповіла точних дат, аби про це не знала РФ. 

Також вища рада національної оборони Румунії схвалила надання Україні системи ППО Patriot. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку країні та президенту Клаусу Йоганнесу.

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